Sylvie Meis vreest dat ze Kerst dit jaar niet met haar familie kan vieren. Door de coronacrisis is de kans vrij groot dat ze niet naar Nederland kan reizen.

"Ik weet niet hoe de feestdagen eruit gaan zien", zegt Meis vrijdag in gesprek met RTL Boulevard. De presentatrice woont in het Duitse Hamburg en zou bij aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten.

Meis zegt dat een quarantaine geen optie is vanwege haar werkverplichtingen. "Het is zo'n raar gevoel. Normaal gesproken is alles gepland. Dan weet ik wanneer ik Damián (haar zoon, red.) zie, dan weet ik wanneer ik mijn ouders zie."

"Ik bid echt dat ik met hen Kerst kan vieren", vervolgt Meis, die in september in het Italiaanse Florence trouwde met Niclas Castello. "Ik zou het zo erg vinden als dat niet doorgaat. Ik heb geen idee hoe het is om Kerst in Hamburg door te brengen."

Meis' veertienjarige zoon Damián woont sinds deze zomer in Denemarken bij Rafael van der Vaart, de ex-partner van Meis. Damián maakt deel uit van de jeugdopleiding van Esbjerg, de Deense profclub waarbij 109-voudig Oranje-international Van der Vaart zijn profloopbaan beëindigde.