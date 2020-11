YouTubers en vloggers zijn aan banden gelegd, prins Charles deed op de dag van zijn bruiloft een onthulling aan Diana en Ruud de Wild neemt wel heel abrupt afscheid van zijn sidekicks. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Ik zeg het niet vaak, maar deze crème is zó goed!" Of:"Deze vissticks eet ik dus altijd, ben echt dol op deze vissticks, koop ze ook!" YouTubers, vloggers en andere influencers lijken dolenthousiast over de meest uiteenlopende producten en vertellen in geuren en kleuren hoe fantastisch die wasverzachter is of hoe stijlvol dat ene paar schoenen is.

Als influencer is je ziel te koop, is toch vaak de conclusie. Gooi er een mooie beloning tegenaan en je kunt iemand op YouTube reclame laten maken zonder dat de onschuldige kijker het doorheeft. Ze krijgen gratis kleding, schoenen en parfum of zelfs hele verbouwingen aan hun huis om alleen even een naam te noemen in een video of onder een bericht.

Er zijn voorbeelden van hoe het anders kan. Zo heeft NikkieTutorials een legenda met icoontjes die duidelijk maken of iets gekregen, gekocht of reclame is. Zo simpel kan het dus zijn. Maar op de een of andere manier gaat het bij anderen toch vaak fout. En zo komt het dat je tienerdochter zonder dat je het doorhebt eigenlijk naar een lopende reclame kijkt.

Het Commissariaat voor de Media en de Reclame Code Commissie willen daar verandering in brengen. Zij hebben duidelijke regels opgesteld voor iedereen die zijn of haar geld verdient met video's op YouTube. Eigenlijk is het heel simpel: als iets reclame is, moet je dat ook vermelden.

Volgens Anna Nooshin is het allemaal onwijs opgeblazen door "de media", want volgens haar is het onzin dat het verdienmodel van YouTubers nu aan gort is. "Ik vind dit weer zo'n goed voorbeeld van hoe de media sensationele koppen gebruiken om iets aan te duiden wat helemaal niet gaande is."

Op zich heeft Anna gelijk, maar ook op haar eigen Instagram-pagina is lang niet altijd duidelijk of ze iets zelf gekocht heeft of dat er een sponsor achter zit. We zijn er nog niet, maar de nieuwe regels zullen ongetwijfeld helpen.

'Ik moet je nog wat vertellen'

Dit weekend kunnen fans van het Britse koninklijk huis hun hart ophalen, want het nieuwe seizoen van The Crown is vanaf 15 november op Netflix te zien. Dat leidt uiteraard weer tot de nodige opschudding. Zo kwam er deze week een bijzonder verhaal naar buiten: Charles zou enkele uren voor zijn bruiloft tegen Diana hebben gezegd dat hij niet verliefd op haar was.

Nu is het huwelijk allesbehalve een sprookje gebleken, maar een onthulling van dit formaat op zo'n moment is buitensporig. Diana wilde het feest dan ook eigenlijk liever niet meer door laten gaan.

Dat gebeurde natuurlijk toch, maar het huwelijke eindigde na ruim tien jaar. De geruchtenmolen blijft echter draaien, en dus komen zo af en toe dit soort openbaringen naar buiten. Na dit weekend zal er ongetwijfeld nog weer meer onthuld worden.

Bedankt en tot nooit meer

Na twee, drie jaar bij één werkgever hoop je toch op enige loyaliteit. Je zet je iedere dag weer in voor iets moois en iets nieuws en je hoopt dat je baas dat ziet. In Hilversum zien we dikwijls dat dat niet het geval is: kijk- en luistercijfers zijn vaak toch het belangrijkst. Dan kan het nog zo fantastisch zijn wat je maakt; als niemand luistert, ben je af.

Ruud de Wild scoort onwijs bij NPO Radio 2, maar blijkbaar kan het altijd beter. Daarom is gekozen voor een radicale nieuwe insteek van zijn middagshow: sidekicks Cielke en Thijs krijgen geen contractverlenging. De twee werken al respectievelijk twee en drie jaar met de radio-dj, maar KRO-NCRV wil nu met meer mensen gaan werken, en daardoor is er helemaal geen ruimte meer voor Cielke en Thijs.

Voor de twee een schok, maar ook voor de luisteraar: de sidekicks hoorden het op woensdag en waren maandag al nergens meer te bekennen. En elders bij KRO-NCRV naar ze luisteren, wordt het ook niet, want de omroep heeft laten weten momenteel geen plek voor ze te hebben.

Hoe Cielke en Thijs zich erbij voelen, is niet duidelijk. Net als Ruud, die met corona op bed ligt, zijn ze stil op sociale media. Over het besluit wordt ondertussen druk gespeculeerd: wilden de twee een coup plegen, of wilde de omroep geen vast contract geven?