Barack Obama heeft in zijn derde memoires, A Promised Land, geschreven over de effecten van zijn presidentschap op zijn huwelijk met Michelle. De oud-president schrijft dat hij vreesde dat de ontstane spanning ook na zijn aftreden zou aanblijven.

In het boek, dat is ingezien door CNN, schrijft hij dat hij merkte dat er spanning ontstond door de manier waarop mensen zijn echtgenote benaderden.

"Hoewel Michelle populair en succesvol was, merkte ik dat haar onderliggende frustraties bleven aanhouden. Alsof al die frustraties daar, tussen de muren van het Witte Huis, duidelijker aan de oppervlakte kwamen - of die nou veroorzaakt werden doordat ik totaal werd opgeslokt door het werk, door de manier waarop het politieke leven effect had op onze familie, of doordat zelfs vrienden en familie haar rol minder belangrijk vonden dan die van mij."

In die tijd lag Obama regelmatig wakker. "Dan lag ik naast haar in het donker en vroeg ik me af of de dagen waarin het beter en vanzelfsprekender ging tussen ons - toen ze constant lachte en onze liefde niet als een blok aan het been voelde - ooit nog terug zouden komen."

Door goede gesprekken met zijn vrouw is het stel er goed uit gekomen, al had de stress die het werk opleverde niet alleen effect op zijn huwelijk: de oud-president schrijft dat hij begon met roken om van de spanning af te komen.

"Ik rookte acht, negen, soms tien sigaretten per dag en zocht naar plekken waar ik dat discreet kon doen. Toen Malia (Obama's dochter, red.) mijn sigarettenadem rook, fronste ze. Daarna ben ik gestopt."