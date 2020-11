Tiësto en zijn vrouw Annika zijn ouders geworden van een dochter. De dj laat via Instagram weten dat ze hun eerste kindje Viola hebben genoemd.

Tiësto deelt op het sociale medium foto's van zichzelf en zijn vrouw met hun baby. Hij stelt zijn dochters aan zijn volgers voor als Viola Margreet Verwest. "Ze geeft me gevoelens waarvan ik niet wist dat ze bestonden", schrijft hij erbij.

"Haar moeder is een echte kampioen. Hoe kun je er zo mooi uitzien na net te zijn bevallen?", aldus de dj, wiens echte naam Tijs Verwest is.

De 51-jarige dj en zijn 24-jarige vrouw maakten in mei bekend dat ze een kindje verwachtten. Tiësto kon door de maatregelen rondom het coronavirus toen niet in het ziekenhuis aanwezig zijn bij de echo. Vorige maand liet de dj nog bij Slam! weten dat hij zijn dochter tweetalig gaat opvoeden.

Tiësto en Annika ontmoetten elkaar in 2015. In 2019 trouwden ze midden in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah.

Tiësto maakt de geboorte van zijn dochter via Instagram bekend. (Foto: Instagram Tiësto)