Mary Borsato heeft weinig meegekregen van alle berichtgeving rondom de scheiding van haar zoon Marco en schoondochter Leontine. De moeder van de zanger vertelt in gesprek met Beau Monde dat ze zich totaal heeft afgesloten voor wat er in de media gebeurde.

"Ik keek geen showbizzprogramma's. Als ik iets op mijn telefoon tegenkwam, klikte ik het weg. En wanneer mensen erover begonnen, zei ik: 'Ik ben niet thuis.' Dat is het afweersysteem dat ik heb ingebouwd", aldus de 75-jarige Borsato.

Na berichten over affaires die de zanger zou hebben gehad, maakte het stel begin februari bekend uit elkaar te gaan. De scheiding is heel amicaal verlopen, vertelt zijn moeder nu. Ze denkt daarin het goede voorbeeld te hebben gegeven toen zij scheidde van Marco's vader.

"Na onze scheiding heb ik goed voor hem gezorgd: hij mocht dag en nacht de kindjes zien en ik heb jarenlang alimentatie betaald, totdat Marco dit overnam. Hoewel we geen partners meer waren, ging de liefde door, op een andere manier. Je kunt je ex helemaal zwart maken, maar dat is nergens voor nodig. Ik ben ook nooit verbitterd geraakt."

Volgens haar heeft niet alleen het goede voorbeeld geholpen, maar is haar zoon ook gewoon een goed mens. "Als ik zie hoe hij dingen regelt, denk ik: zo zou ik het precies hebben aangepakt. Wacht: zo héb ik het ook aangepakt! Van mijn drie kinderen lijkt hij innerlijk het meest op mij."

De burn-out die de zanger heeft, valt hem zwaar. "Beetje bij beetje gaat het beter. Hij moet veel verwerken. Gelukkig heeft hij fijne vrienden om zich heen en gaan hij en Leontine goed met elkaar om. En samen zijn ze fantastisch met de kinderen."