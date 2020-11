Ernst Daniël Smid is bezig met het schrijven van een brief aan zijn kleinkinderen. De zanger wil dat ze een aandenken aan hem hebben als hij er niet meer is, vertelt hij donderdag in gesprek met het AD.

"Ik heb met mijn vrouw Roos gezien hoe snel het ineens kan gaan", licht Smid toe. "Binnen een jaar was ze weg, door alvleesklierkanker." Oud-ballerina Rosemarie Giesen van der Sluis overleed in 2012.

"Mijn vader was ook ineens weg, door zijn hart", gaat de baritonzanger verder. "Ik heb hem niet goed genoeg gekend. Dat wil ik anders doen. Ik heb het besef dat het elk moment over kan zijn."

In november 2019 werd bekend dat de 67-jarige Smid de ziekte van Parkinson heeft. Er is nog geen herstel mogelijk van de hersenziekte met symptomen die per persoon kunnen verschillen.