Famke Louise overweegt alsnog aangifte te doen tegen een ex-vriend die haar enkele jaren geleden mishandelde en chanteerde. De zangeres vertelt in haar documentaire Famke Next dat ze nog steeds bang voor hem is.

In de documentaire vertelt Famke Louise dat ze bijna op dagelijkse basis werd geslagen door haar ex. Om te voorkomen dat zij hem zou verlaten, chanteerde hij haar. "Hij heeft me zelfs gedwongen tot seks en dat vastgelegd. Hij zei dat hij het online zou zetten als ik ooit bij hem weg zou gaan", vertelt de zangeres.

Famke Louise zegt dat de ex, die in de documentaire niet met naam wordt genoemd en zelf niet wilde reageren, dit ook bij een andere ex-vriendin heeft gedaan, die er aangifte van deed. "Ik heb dat nog niet gedaan, maar ik zit er de laatste tijd heel erg aan te denken om het misschien toch wel te doen."

Volgens Famke Louise is hij onvoorspelbaar en gevaarlijk en is ze nog steeds bang voor wat hij kan doen met de beelden die hij in zijn bezit heeft. "Hij gaat het niet accepteren dat ik dit zeg, maar zo is het wel gegaan."

'Ik werd in elkaar geslagen als ik tegen hem in ging'

Famke Louise vertelt tijdens de relatie meerdere keren door haar ex in elkaar geslagen te zijn. "Zelfs zo erg dat hij mij op de grond sloeg en op me in ging trappen met z'n volle kracht op m'n buik en in m'n rug."

De zangeres moest na een mishandeling naar het ziekenhuis, omdat ze een gat in haar hoofd had. Haar ex droeg haar toen op dit te filmen voor een vlog en te zeggen dat ze tegen een kastje aan was gevallen. De moeder van de zangeres vertelt dat haar dochter regelmatig onder de blauwe plekken zat, maar dat ze ontkende mishandeld te worden.

Famke Louise vertelt dat ze soms tegen hem inging en hem aansprak op zijn gedrag, maar dat hij haar dan juist in elkaar sloeg. "Als ik verdrietig was over iets waar hij me mee gekwetst had en ik zei dat, dan werd ik geslagen."

Famke Louise, die vrijdag haar debuutalbum Next uitbrengt, zegt niet eerder aangifte te hebben overwogen, omdat ze verder wilde met haar leven.