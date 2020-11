Gordon richt zich op de toekomst na een heftig jaar. De zanger liep niet alleen het coronavirus op, maar werd ook nog eens bruut overvallen in zijn woning en ziet de omzet van zijn horecazaken door de coronacrisis flink dalen. Met zijn nieuwe nummer De Heling wil hij laten zien dat je overal uit kan komen.

"Er is geen betere liefde dan zelfliefde: ik sta nu echt voor mezelf op nummer één", aldus de 52-jarige zanger in gesprek met NU.nl. In De Heling zingt Gordon daar ook over en benadrukt hij hoe belangrijk het is goed voor jezelf te zorgen en te kiezen.

De zanger moest de release van het nummer uitstellen: een maand geleden zouden zijn fans eigenlijk al voor het eerst in jaren weer eigen nieuwe muziek horen, maar door alles wat hij heeft meegemaakt zag Gordon in dat hij niet zou kunnen genieten van het moment.

"Ik zat er echt compleet doorheen en ben nu blij dat ik die tijd heb genomen. Ik heb die tijd voor mezelf echt nodig gehad, heb nu nog steeds therapie en ben heel goed geholpen door mensen van Bureau Slachtofferhulp. Als ik die tijd niet had genomen, was ik eraan onderdoor gegaan. En dat wil ik niet, dan had het echt gevoeld alsof ik had toegegeven aan de ellendelingen die mij dit hebben aangedaan."

Een heftig vooruitzicht

Gordon werd eind september beroofd en mishandeld in zijn eigen appartement in Amsterdam. De zanger kan het helaas nog niet achter zich laten: deze week heeft hij wederom urenlange gesprekken gevoerd met de politie en hij weet dat de rechtszaak ook weer van alles zal losmaken. "Ik voelde paniek, zat in doodsangst. En dat wordt straks allemaal weer opgerakeld. Gelukkig heb ik veel hulp, maar dat is een heftig vooruitzicht hoor."

De release van zijn nieuwe nummer helpt hem: De Heling schreef hij in de eerste dagen dat hij vorig jaar in een verslavingskliniek zat en de woorden zijn alleen maar meer van toepassing op zijn leven geworden. "Dit komt echt puur uit mezelf. Ik wil met mensen delen dat, hoe erg de wereld ook tegenzit, het goed gaat komen. Maar dat je het wel zelf moet doen."

Licht is een belangrijk thema in het nummer. "Ik heb heel veel met licht. Ik schijn ook voor anderen een licht te zijn, omdat ik energiek ben en aimabel. Dat is fijn, maar daardoor trek ik ook de verkeerde mensen aan. In het nummer zing ik daarom ook over vrienden verliezen. Echte vrienden waren het niet, want ik hoor niks meer van ze nu ik niet met ze aan de keukentafel coke kan snuiven. Dat is een les."

Toch geen totale abstinentie

In het laatste jaar heeft de zanger, die nu bezig is met de opnames van 100 Jaar Jong, veel over zichzelf geleerd en is hij minder hard voor zichzelf geworden. "De coronacrisis heeft het moeilijker voor me gemaakt om totale abstinentie vol te houden. Dan zit ik alleen op de bank en denk ik: voor wie doe ik dit? Dus daar werk ik aan: ik kan best eens een glaasje wijn drinken bij het eten, gewoon omdat dat lekker is. Maar daar blijft het dan bij. En het maakt me niet meer uit wat anderen daarvan vinden: ik wil niet leven naar de verwachtingen of eisen van anderen. Ik beslis over mezelf."

Of het nummer op de radio gedraaid zal worden, waar Nederlandstalige artiesten vaak van zeggen dat het niet het geval is, maakt hem ook niet zoveel uit. "Ik laat hiermee zien dat ik niet meer zwicht voor de meningen van anderen: je vindt m'n muziek niet mooi? Of mij niet mooi zingen? Maakt mij niet uit. Er zijn genoeg mensen die ik er blij mee maak en ik word er gelukkig van. Daar gaat het om."