Een video waarin Dua Lipa dansend te zien is ging in 2018 de hele wereld over. De zangeres vertelt in gesprek met het Britse tijdschrift Attitude dat ze daar mentaal flinke last van heeft gehad.

In de video is te zien hoe Dua Lipa met weinig ritmegevoel op het podium staat. De beelden leverden haar het imago op dat ze niet kan dansen.

"Ik heb toen online zoveel haat over me heen gekregen. Dat maakte me heel nerveus en angstig. Ik heb een hele tijd het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg was en dat ik misschien die plek op het podium niet verdiende", aldus de zangeres.

Er was een periode dat de 25-jarige Lipa merkte dat het mentaal aan haar trok. "Dan stond ik op het podium en zag hoe mensen mij filmden en dan dacht ik niet: oh leuk, ze willen het thuis nog eens kijken. Mijn gedachte was dan: ze filmen het zodat ze me later kunnen uitlachen."

Inmiddels voelt de zangeres zich goed op het podium en heeft ze het gevoel zich te bewijzen. Dat komt mede doordat ze dit heeft meegemaakt. "Maar ik denk dat we allemaal iets meer begrip mogen tonen; mensen maken weleens een fout en daar kunnen we allemaal van leren. We oordelen zo snel en zijn zo gemeen tegen elkaar. Cancelcultuur is gevaarlijk en giftig."