Bokslegende Mike Tyson heeft tijdens zijn carrière ooit gebruikgemaakt van een kunstpenis en de urine van zijn baby om dopingtests te doorstaan, zegt hij in de Hotboxin-podcast.

Tyson zegt dat hij in zijn loopbaan veel verschillende soorten drugs heeft gebruikt, waaronder cocaïne en wiet. Om de voor zijn sportcarrière benodigde tests toch te doorstaan, maakte hij gebruik van een synthetische penis die gevuld kan worden met andermans urine.

"Het was geweldig man. Ik deed de urine van mijn baby erin", aldus de 54-jarige Tyson. Als hij namelijk de urine van zijn vrouw gebruikte, kon de test mogelijk terugkomen met 'zwanger' als resultaat. Dat risico wilde hij niet lopen. "Ik was als de dood dat ik te horen zou krijgen dat ik zwanger was."

De urinetests die de bokser moest ondergaan, vonden onder toeziend oog van iemand plaats: de testafnemer moest kunnen zien dat het Tyson was die op dat moment plaste. De bokser legt uit dat hij daarom extra zijn best deed om zijn neppenis er echt uit te laten zien. Zo kon hij kiezen uit verschillende huidskleuren.

'Niet de enige topsporter die dit deed'

Jeff Novitzky is ook te horen in de podcast. De vicepresident van MMA-bond UFC deed eerder onderzoek naar het gebruik van verboden middelen door topsporters. Volgens Novitzky maakten meer sporters gebruik van Tysons methode en was die bij sommigen minder geloofwaardig. "Er was ooit een NFL-sporter, een zwarte man met een witte kunstpenis. Zijn test kwam bovendien terug met het resultaat 'zwanger'. Hij had de urine van een vrouw gebruikt."

Een woordvoerder van Tyson probeert de anekdote van de bokser in gesprek met TMZ af te zwakken en zegt dat zijn cliënt dit slechts één keer deed - toen hij in de twintig was - en niet op regelmatige basis.

Tyson beëindigde in 2005 op 38-jarige leeftijd zijn bokscarrière na een nederlaag tegen de Ier Kevin McBride. In totaal vocht hij 50 partijen, waarvan hij er 44 won door een knock-out. Naar verluidt verdiende hij tijdens zijn twintig jaar lange loopbaan ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro).

Dit jaar maakt de topbokser zijn rentree tegen Roy Jones jr., tegen wie hij eind november in de ring verschijnt.