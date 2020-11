Melanie C kan volgens haar dochter nog meedoen met de grootste popsterren van het moment. De Spice Girl vertelt in gesprek met NU.nl dat haar elfjarige dochter Scarlet vindt dat haar moeder niet onderdoet voor Dua Lipa en Billie Eilish.

Melanie Chisholm, zoals 'Sporty Spice' voluit heet, vertelt dat haar dochter in de auto altijd de muziek uitkiest en dat ze dan vaak naar popzangeressen als Dua Lipa en Billie Eilish luistert.

"Ze vindt nog dat ik me met hen kan meten nadat ze me vorig jaar op het podium heeft gezien, dus dat is fijn", aldus Chisholm. Ook haar nieuwe naar zichzelf vernoemde album, dat in oktober verscheen, viel in de smaak. "Ze vindt het gelukkig heel leuk. Ze zei laatst tegen me: 'Mam, dit klinkt als muziek uit de hitlijsten.' Dat is een groot compliment van een elfjarige."

Hoewel ze de muziek nog kan waarderen, is Scarlet minder te spreken over de dansmoves van haar moeder. "Ik mag eigenlijk helemaal niet meer dansen van haar, want dan schaamt ze zich", vertelt Chisholm lachend. "Ze vindt TikTok ook fantastisch, maar toen ik het probeerde, zag ik eruit als een idioot."

'Na vier Spice Girls-concerten haalde ze haar schouders op'

Volgens Melanie C begrijpt haar dochter beter wat het fenomeen Spice Girls inhoudt sinds ze de reünietour door het Verenigd Koninkrijk vorig jaar meemaakte.

"Ik heb haar altijd al filmpjes laten zien en ze heeft de andere meiden ontmoet, maar ik denk dat haar idee ervan wel is veranderd toen ze ons vorig jaar live zag. Het was natuurlijk een grote productie waar 70.000 mensen naar kwamen kijken. Ze was daar eerst wel erg van onder de indruk, maar kinderen passen zich zo snel aan. Na vier shows haalde ze haar schouders op."