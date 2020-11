Acteur Jonathan Rhys Meyers is zondag gearresteerd vanwege rijden onder invloed. Volgens TMZ werd hij gearresteerd nadat hij een ongeluk veroorzaakte waarbij geen andere voertuigen betrokken waren.

Bronnen bij de politie lieten weten dat er zondagmiddag een melding binnenkwam over een ongeluk met een auto in Malibu, in de Amerikaanse staat Californië. De agenten zouden Rhys Meyers daar onder invloed hebben aangetroffen. Ze namen een blaastest af, die bevestigde dat de acteur gedronken had.

De politie besloot de Ierse acteur daarop te arresteren. Hij zit voorlopig nog vast.

Het is niet de eerste keer dat Rhys Meyers, bekend van rollen in onder meer The Tudors en Vikings, in aanraking komt met de politie. In 2018 werd hij gearresteerd na een volgens omstanders agressieve woordenwisseling met zijn vrouw in een vliegtuig. Hij stak hierbij ook een e-sigaret op, wat verboden is.

De acteur heeft eerder tijd in afkickklinieken doorgebracht om van zijn alcoholverslaving af te komen.