Bartina Koeman (59) beschouwt Mikky Kiemeney (22) als haar "voetbaldochter". In het blad Helden legt Koeman uit dat ze de vriendin van Frenkie de Jong in Barcelona onder haar hoede heeft genomen.

Haar echtgenoot Ronald Koeman (57) speelde tussen 1989 en 1995 voor FC Barcelona. Destijds maakte Danny Cruijff, echtgenote van Johan, hen wegwijs in de Spaanse stad. Johan was in die tijd coach van FC Barcelona. Sinds het begin van dit voetbalseizoen is Ronald Koeman coach van de ploeg.

"Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt. Wat Danny voor mij was, probeer ik nu voor Micky te zijn", zegt Bartina Koeman in het blad.

"Tijdens de eerste wedstrijd met Ronald als trainer waren Mikky en ik zo zenuwachtig. We mochten door de coronamaatregelen niet in het stadion zijn, maar we durfden ook niet naar de tv te kijken. We zijn samen wat gaan drinken in een tentje waar geen televisie aanstond. Gelukkig kregen we al snel een appje dat het 1-0 stond. En meteen daarna werd het 2-0. We waren allebei zo opgelucht."

Ook met Patrick Kluivert, hoofd jeugdopleiding van de club, en zijn vrouw Rosanne is er contact. "Rosanna en Patrick hebben onlangs bij ons thuis gegeten, maar door de coronamaatregelen zie ik hem op de club eigenlijk niet", zegt Ronald Koeman.

'Bartina kan om alles huilen'

Omdat Ronald en Bartina in Barcelona wonen, schiet de zorg voor hun kleinkinderen er bij in. Maar volgens Ronald zijn de kinderen zo vaak mogelijk bij hen.

"Ze zeiden (over de verhuizing naar Barcelona, red.) alle drie meteen: 'Papa, dat moeten jullie doen.' Als het even kan, vliegen ze over en slapen meteen een paar dagen bij ons. We verheugen ons er intens op als een van de kinderen komt. Bartina is nog veel emotioneler, die kan om alles huilen."