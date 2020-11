Dionne Stax vindt het nog steeds ingewikkeld dat er over haar privéleven wordt geschreven. De presentatrice noemt het 'vervreemdend' om over zichzelf te lezen in roddelbladen.

"Dat went echt nooit. In de eerste weken toen ik bij de NOS presenteerde, werd mijn oma van negentig jaar al gebeld door de roddelrubrieken. Zij belde mij daarna en zei: 'Schat, ik hoor net dat je zwanger bent.' 'Nee oma', zei ik, 'dat ben ik niet'," aldus Stax in gesprek met JAN.

Voor de presentatrice werd het destijds al duidelijk dat ze rekening moest houden met dergelijke verhalen, maar toen ze deze zomer in een roddelblad over haar verbroken relatie las, schrok ze toch.

"Als ik dat lees, is dat heel vervreemdend. Alsof het over een vrouw gaat die ik helemaal niet ben. Ik was met twee vriendinnen in Italië op vakantie, we zaten net lekker aan een wijntje, toen er een artikel over mij verscheen dat ik aan hen voorlas. Zij schoten heel hard in de lach omdat het zo idioot was wat er geschreven stond."

In het artikel stond dat er niet met de presentatrice te leven was omdat ze een egocentrisch karakter zou hebben, vertelt ze. "De bottomline van dat artikel was eigenlijk dat er niets goed was aan mij. Mijn vriendinnen moesten heel hard lachen en ik lachte wel mee, maar tegelijkertijd dacht ik ook: dit gaat wel over mij. En dat voelt niet goed. Ik kan het ook heel vaak wegwuiven en denken: whatever, ik weet zelf wel beter wie ik ben en hoe het is gegaan, maar soms raakt het me toch. Of ik nou wil of niet."

Zorgen voor haar moeder

Het viel Stax dit keer extra zwaar omdat ze een pittig jaar achter de rug heeft: niet alleen haar relatie eindigde, maar bij haar moeder werd een cyste in haar buik gevonden met kwaadaardige cellen erin. De presentatrice reist nu heen en weer naar Boxmeer vanuit haar woonplaats Amsterdam. Ze helpt in huis, maar mag haar moeder vanwege corona niet knuffelen.

"Dus dan wil ik in ieder geval de banale dingen doen die ik wel kan doen, zoals boodschappen en het huishouden. En dat doe ik nu al een paar maanden."