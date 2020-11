Danny Vera wil niet dat er meer mensen naar Zeeland komen en kraakt daarom de provincie waarin hij woont af. Dat vertelt de zanger dinsdag in gesprek met het AD.

"Ik zeg altijd tegen mensen: 'Het is hier in Zeeland helemaal kut.'", aldus Vera. "Alles om ervoor te zorgen dat er niet meer mensen hierheen komen, want ik vind het prima zo."

"Ik woon al 43 jaar in hetzelfde huis, wil er niet weg. Ik snap ook niet dat mensen in Amsterdam bij elkaar gaan wonen, de hoofdprijs betalen voor een appartement van 50 vierkante meter terwijl je daarvoor in de provincie een heel huis koopt met lebensraum. Waarom zou je met zijn allen op een hoop gaan wonen? Ik ben geen mier."

Vera, in 1977 geboren als Danny Polfliet, woont met zijn vrouw in het Middelburgse huis waarin hij is opgegroeid. Met een ex-vriendin woonde de zanger kort ergens anders, maar hij keerde snel terug.