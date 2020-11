Koos van Plateringen stopte drie jaar geleden met het drinken van alcohol en voelt zich beter dan ooit. De presentator komt nu met een podcast over alcoholgebruik waarin hij zijn eigen verhaal vertelt en in gesprek gaat met bekende Nederlanders over hun ervaringen, die ook positief zijn.

"Het is niet mijn intentie om iedereen te laten stoppen met drinken, helemaal niet zelfs. Maar ik denk wel dat we veel bewuster met alcohol om zouden kunnen gaan."

"Toen ik klein was zette mijn moeder op verjaardagen potjes met sigaretten erin op tafel voor de gezelligheid, nu is dat ondenkbaar. Zo zou het ook met alcohol kunnen gaan", aldus Van Plateringen in gesprek met NU.nl.

In Eerlijk over alcohol spreekt de presentator onder anderen met Jan Heemskerk, die stopte met drinken om gezondheidsredenen, maar ook met Sarah Chronis die alcohol gewoon niet zo lekker vond. Marianne Timmer vertelt juist hoe erg ze kan genieten van een glaasje wijn nu ze geen topsporter meer is en cursussen volgt om er meer over te leren.

Zanger Thomas Berge kampte niet alleen met problemen met alcohol, maar ook met drugs. De zanger vertelt dat hij inmiddels één glaasje kan drinken en daar echt van kan genieten.

'De beslissing werd voor mij gemaakt'

Van Plateringen dronk drie jaar geleden voor het laatst. "Voor mij werd de beslissing min of meer gemaakt. Mijn man zei tegen mij dat hij op deze manier niet met mij verder wilde. Ieder weekend ging het mis, ik was een soort tikkende tijdbom."

"Het was mezelf verdoven, tot het punt dat ik niet wist wat ik gedaan had als ik wakker werd. Lang dacht ik nog dat alleen mijn man er last van had, maar steeds vaker werd ik door collega's en vrienden ook aangesproken op mijn gedrag. Ik wist dat het niet goed was, maar wilde er een manier in vinden: een glaasje wijn hoort er toch bij?"

"Er ligt nog steeds een enorm taboe op stoppen met drinken. Sarah Chronis vertelde hoe haar op de bruiloft van haar broer gevraagd werd of ze zwanger was, omdat ze niet dronk. En hoe in de kroeg altijd gezegd wordt dat ze niet zo ongezellig moet doen."

Uiteindelijk kwam van Plateringen tot de conclusie dat helemaal stoppen voor hem beter was dan drinken met mate. Zijn eigen verhaal doen vindt de presentator nu niet meer lastig. "Drie jaar geleden heb ik er over verteld in LINDA en dacht daarmee dat het wel klaar zou zijn. Maar dat is niet zo: ik word er nog regelmatig op aangesproken door mensen die zichzelf herkennen in mijn verhaal."

"Inmiddels vind ik dat een heel mooi iets, want door mijn verhaal te doen kan ik mensen helpen. Ik ben dichter bij mezelf gekomen en beleef de dingen veel intenser. Dat is het uitgangspunt van deze podcast: hoe ik me nu voel, gun ik anderen ook."