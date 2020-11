Florine Hofstee, die gevolgd wordt in het programma Echte Gooische Moeders, is zondag bevallen van een zoon. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Het kind heeft de naam Beer Stanislaus Stoop gekregen. "Dit gevoel is onbeschrijfelijk", schrijft Hofstee bij de foto waarop ook haar man, ondernemer Jeroen Stoop, te zien is. Het is het eerste kind voor het stel, dat trouwde in september 2018.

De realityserie Echte Gooische Moeders is te zien op Videoland. In de serie wordt Hofstee samen met vier andere vrouwen gevolgd. Echte Gooische Moeders is het vervolg op Echte Gooische Meisjes, dat tussen 2008 en 2010 werd uitgezonden.

In een interview met NU.nl vertelden de vrouwen dat de onderlinge band sterker is geworden, nadat meerderen van hen een gezin stichtten.

Florine Hofstee maakt op Instagram bekend te zijn bevallen van een zoon. (Foto: Instagram/Florine Hofstee)