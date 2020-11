Jeroen Pauw stoort zich aan de zelfgenoegzaamheid die heerst bij veel mensen in de mediawereld, zo vertelt hij zondagmiddag in De Perstribune op NPO Radio 1.

De NPO-ster ziet het vaak voorkomen dat collega's in de mediawereld zich verheven voelen boven anderen. "Ik vind het heel irritant als mensen zo zijn, als ze denken dat ze net iets meer mogen dan de rest."

"Dan spreek je bijvoorbeeld af om half negen om te gaan draaien en dan is de hele crew er, maar degene die het interview moet doen komt pas om half elf. Het vervelende is dat de hele groep dan ook nog blij is als diegene er nog is." Arrogant, vindt Pauw dat.

Zelf probeert Pauw daarom te waken voor zelfgenoegzaamheid in zijn gedrag. "Ik probeer daar goed op te letten, omdat ik het een vervelende eigenschap vind."

Vooral zijn eigen "liefje" wijst hem erop als hij zulk gedrag begint te vertonen. "Dan zegt ze: prinsje, wordt het geen tijd dat je zelf ook wat doet."

Zondagavond om 22.20 uur begint het nieuwe programma van Pauw op NPO1, Pauw komt Binnen.