In binnen- en buitenland reageren bekendheden op de overwinning van Joe Biden, die zaterdag na een lange race zijn tegenstander Donald Trump wist te verslaan.

Binnenlandse sterren

"Het is gedaan, bye 'bish'", schrijft Tim Hofman op Twitter.

Ook Jelle Brandt Corstius zegt Donald Trump vaarwel, zij het in het Russisch. "Do svidanja Trump, ook pestkoppen verliezen wel eens."

Jan Kooijman hoopt dat deze verkiezingsoverwinning van Biden en Harris het begin is van wat meer fatsoen en vriendelijkheid. "Trump stond in mijn optiek voor hufterigheid, retoriek en onverdraagzaamheid. In de politiek, maar ook in het ‘normale leven’. We mogen volgend jaar zelf stemmen. Laten we zorgen dat er een coalitie gevormd kan worden zonder populistische en haatdragende partijen."

Voor Fred van Leer was de overwinning van Biden het beste nieuws van de hele week, schrijft hij op Instagram.

"Wat een mooie dag. Gefeliciteerd Amerika! Fatsoen heeft gewonnen", schrijft Ilse DeLange.

"Aan het eind van de dag wint de goede kracht altijd", schrijft Olcay Gulsen op Instagram.

Buitenlandse sterren

Jada Pinkett Smith heeft het over "een tweede kans voor Amerika". "Laten we aan de slag gaan", schrijft de actrice op Instagram.

Alicia Keys geeft toe dat ze een traantje heeft gelaten. "Er is zoveel werk aan de winkel, maar ik geloof dat we bereid zijn om voor elkaar op te komen! Laten we luid en sterk blijven. Nu begint het echte werk!", schrijft de zangeres.

Lady Gaga deelt op Instagram dat ze niets dan liefde voor de nieuwe opperbevelhebber en de eerste vrouwelijke vicepresident voelt. "Joe Biden, Kamala Harris en het Amerikaanse volk: jullie hebben de wereld zojuist een van de grootste daden van vriendelijkheid en moed gegeven die de mensheid ooit heeft gezien."

"Democratie hersteld, geloof hernieuwd", schrijft Chrissy Teigen bij een foto van haar kinderen voor de televisie.

Comédienne Amy Schumer benadrukt hoe belangrijk het volgens haar is dat Biden heeft gewonnen. "Zijn er nog meer mensen die op dit moment huilen als een monster?", schrijft ze op Instagram bij een afbeelding van Biden en de nieuwe vicepresident Kamala Harris.

Tyra Banks roept iedereen via een video op om het goed te maken met vrienden en familieleden met wie breuken zijn ontstaan door politieke meningsverschillen. "Het is tijd om te helen."

48 Tyra Banks reageert op overwinning Joe Biden

Musicalster Lin-Manuel Miranda houdt het kort: "YES!"

En ook actrice Jameela Jamil is opgelucht, schrijft ze. "Eindelijk. Dit is te danken aan alle organisatoren en de mensen die hebben gevochten en hun veiligheid hebben geriskeerd om alle stemmen te tellen."

Volgens actrice Julia Roberts kan "het helen nu beginnen". "We did it", schrijft ze op Instagram.

Kerry Washington wil iedereen die gestemd heeft bedanken. "De mensen hebben gesproken!", schrijft de actrice op Instagram.

Reese Witherspoon spreekt over een "monumentale dag". "Aan welke kant u ook staat, laten we even de tijd nemen om te erkennen hoe ver vrouwen in dit land zijn gekomen. Als ik denk aan al diegenen die glazen plafonds hebben verbrijzeld en de weg hebben gebaand voor een vrouw om, eindelijk, vice-president van de Verenigde Staten te worden, maakt me zo emotioneel", zegt de actrice op Instagram.

Jessica Biel is klaar voor verandering. "Dit werd tijd", schrijft ze op Instagram.

Zooey Deschanel wil iedereen bedanken die betrokken was bij de verkiezingen. "Deze is voor democratie, gelijkheid en een vrouw in het Witte Huis", schrijft de actrice.

Mindy Kaling plaatst een foto van Kamala Harris op Instagram met de tekst: "Huilend houd ik m'n dochter vast en zeg ik: 'Kijk schat, ze lijkt op ons'."

Vanessa Hudgens laat in een video op Instagram zien hoe blij ze is met de overwinning van Biden. "Hallelujah, we hebben het gedaan!"

11 Vanessa Hudgens viert feest na uitslag presidentsverkiezingen

Shakira doet een dansje met haar kinderen om de overwinning van Biden te vieren. "De wereld is in handen van iemand die beschaafd en medelevend is. Nu is het tijd om het milieu op te ruimen en iedereen kwaliteitsonderwijs en gezondheidsdiensten te bieden. We moeten allemaal ons steentje bijdragen, maar de basis is gelegd", aldus de zangeres.