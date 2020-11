Hailey Bieber en haar man Justin Bieber zijn niet in verwachting van hun eerste kind. Dat bevestigt het 23-jarige model op Instagram.

Bieber zegt zich genoodzaakt te voelen de zwangerschap te ontkennen, omdat een Amerikaans tijdschrift van plan was te schrijven dat de twee een kind verwachten.

"Aangezien ik weet dat jullie je kleine 'breaking nieuws' wilde brengen: ik ben niet zwanger", aldus Bieber. De televisiepersoonlijkheid verzoekt het blad te stoppen met het schrijven van "fout nieuws" en te focussen op dat wat momenteel belangrijk is: de Amerikaanse verkiezingen.

Dat de twee door roddelbladen in de gaten worden gehouden rondom een mogelijke zwangerschap is niet vreemd. Het stel heeft regelmatig gezegd graag ouders te worden. Justin Bieber, die twee jaar geleden trouwde met Hailey, zei eerder dat zijn vrouw mag beslissen wanneer, omdat het haar lichaam is.