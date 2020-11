Johnny Depp trekt zich terug als Grindelwald in de film Fantastic Beasts. Zijn vertrek is op verzoek van Warner Bros, laat hij weten via Instagram.

"Ik wil jullie laten weten dat Warner Bros mij heeft gevraagd heeft om ontslag te nemen als Gridelwald in Fastastic Beasts, en ik heb dat verzoek gerespecteerd en ermee ingestemd", schrijft Depp. Wie hem gaat vervangen in het derde deel van Fantastic Beasts, is nog niet bekend.

Ook wil de acteur via het bericht zijn volgers bedanken voor hun steun, na het verliezen van de rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun. "Ik ben ontroerd door jullie liefdevolle boodschappen."

De acteur verweet de krant laster, nadat deze hem 'wife beater' ('vrouwmepper') had genoemd. De rechter oordeelt dat de krant de woorden mocht gebruiken voor de acteur. Depp zou "de noodzakelijke elementen in zijn zaak rond vermeende laster hebben bewezen", maar News Group Newspapers (de uitgever van de tabloid) zou volgens de rechter "geen onwaarheden hebben verspreid".

"Ten slotte wil ik dit nog zeggen. Het surrealistische oordeel van de rechtbank in het Verenigd Koninkrijk zal mijn strijd om de waarheid te vertellen niet veranderen en ik bevestig dat ik van plan ben in beroep te gaan. Ik ben van plan te bewijzen dat de beschuldigingen tegen mij vals zijn", aldus de acteur.