Tommie Christiaan, bekend van rollen in producties als Hair en Zorro, is sinds november werkzaam als hovenier. Wegens de coronacrisis heeft hij momenteel geen klussen in de theaterwereld en hij besloot daarom ander werk te zoeken.

Christiaan (34) vertelt in gesprek met het AD dat hij vroeger altijd met plezier met zijn moeder in de tuin werkte. "Laat mij maar iets met mijn handen maken, een vloer leggen of in de tuin bezig zijn", aldus de acteur.

Hij heeft een aantal weken meegelopen bij een hoveniersbedrijf in Bleiswijk en is sinds 1 november officieel aan de slag. Regelmatig wordt hij tijdens zijn werk herkend door omstanders.

"De reacties zijn dan: 'Oh, wat erg voor je'. Maar ik vind dit niet erg. Kijk, ik moest deze stap noodgedwongen zetten, maar ik vind het ook leuk. Ik ben 's avonds moe en voel voldoening. Het is dankbaar werk en daarbij: er zijn zoveel mensen die vijf dagen per week van 's ochtends zeven tot 's middags vijf uur werken."

Christiaan is van plan om weer op te treden zodra dit mogelijk is. Maar ook van het hoveniersvak wil hij geen afscheid nemen. "Ik denk dat ik dit werk er wel bij blijf doen, een paar dagen in de week. Ook voor het fijne ritme."