Sean Combs, beter bekend als Diddy, werd 4 november 51 jaar en dat heeft hij groots gevierd. Via zijn Instagram Stories deelt hij video's vanaf de Turks- en Caicoseilanden, ten zuidoosten van de Bahama's. Te zien is hoe het strandfeest ook na zonsopkomst nog doorgaat.

Ook bevriende artiesten, zoals rapper Nas, delen beelden van de verjaardag. Feestvierders gieten onder meer tequila in een kampvuur, kijken naar een grote vuurwerkshow en dansen in groepen dicht op elkaar.

"We gaan door", zegt Diddy op een van de video's, waarin hij de dag na het feest met Mary J. Blige muziek draait op het strand. De zangeres, die zelf ook feestvideo's deelt via Instagram, feliciteert haar collega. "Gefeliciteerd met je verjaardag, grote broer", schrijft de zangeres. "Het is altijd te leuk met jou."

Kim Kardashian kreeg onlangs kritiek over zich heen, omdat ze ondanks de coronacrisis groots uitpakte met haar verjaardag. De realityster liet goede vrienden en familie twee weken in quarantaine gaan en testen op COVID-19, zodat ze onbezorgd feest konden vieren. Onduidelijk is of Combs voor zijn 51e verjaardag dezelfde maatregelen heeft getroffen.

Ook Nas was aanwezig op het feest van Combs. (beeld: Instagram Nas)