Britt Dekker keert zich tegen mensen die op vakantie gaan, Kendall Jenner viert gewoon haar verjaardag met honderd man en Fred van Leer is emotioneel en openhartig. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

De komende twee weken is ons gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven, tot half januari gaan we even liever niet naar het buitenland en nog veel langer hanteren we 1,5 meter afstand. Allemaal om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen en de zorg te ontlasten.

Britt Dekker heeft een moeder die in de zorg werkt en weet als geen ander wat de effecten zijn als mensen zich niet aan die regels houden. Bij Op1 vertelden moeder en dochter over een tekort aan plekken in ziekenhuizen en de directe gevolgen voor de medewerkers. Waar ze tijdens de eerste golf nog geprezen werden, worden ze nu bedreigd en is er woede.

Britt heeft er genoeg van. De presentatrice reageerde vol begrip op jongeren die het zat zijn en willen feesten, maar plaatste het ook in perspectief: er gaan mensen dood, er werken mensen keihard en jij baalt van je feestje. Toen één van de dj's die een illegaal feest met 400 man gaf deze zomer zei dat hij zich toch wel schaamt, zei Britt slechts: "Spijt is verstand dat te laat komt jongens."

"Als ik zoiets zie op het nieuws denk ik: wat zijn jullie dom, hoe kunnen jullie dat nou doen? Maar wij zijn allemaal ouder en hebben het leven beter op orde", aldus Britt, die niet meer dan twee jaar scheelt met in ieder geval één van de dj's in kwestie.

Over mensen die nu ineens vakanties boeken naar Curaçao, omdat dat zo'n beetje de enige plek is waar we nog heen mogen, is de presentatrice harder. "Niet naar het restaurant om de hoek, niet naar je sportclub in de stad maar wel met z'n allen naar Curaçao. Als je daar familie hebt begrijpelijk, maar anders gewoon heel egoïstisch. Denk aan alle mensen die er dagelijks mee te maken hebben en koop voor dit jaar een potje vitamine D."

'Maar ik hoef me er toch niet aan te houden?'

Na de woede die online ontstond door het feestje van Kim Kardashian, zou je denken dat de familie Kardashian/Jenner zich een beetje zou terugtrekken. Gelukkig weten de zussen steeds weer te verrassen en zetten ze gewoon de feestmutsen op voor een nieuw feestje.

Zusje Kendall werd 25 en dat kon niet anders dan gevierd worden met zo'n honderd goede vrienden. Justin Bieber, The Weeknd, Winnie Harlow en Jaden Smith waren allemaal van de partij en lieten zien dat als je maar rijk genoeg bent, er geen regels bestaan.

De gasten waren allemaal getest, vertelde de familie achteraf, het was allemaal echt heel veilig. Maar waarom vroeg Kendall haar bevriende influencers dan niets te delen op sociale media? Als het allemaal veilig was en iedereen zich aan de regels hield, was dat toch niet nodig geweest?

Het lijkt erop dat de familie constant denkt boven de regels te staan en dat levert ze flinke kritiek op. Een feestje minder zal er niet om gevierd worden, al lijkt het erop dat mama Kris het kalmer aan heeft gedaan: haar Instagram stond niet vol met feestgangers op haar feestje, maar opgestuurde bloemen.

Openhartig en emotioneel

Drie jaar geleden deden we allemaal lacherig over de intieme beelden van Patricia Paay. Dat het een enorme impact had op het leven van Patricia hadden we niet door, of negeerden we, gewoon omdat we het te grappig vonden.

Inmiddels zijn we gelukkig een stuk verder. We hebben geleerd van die tijd en weten nu dat het niet oké is om dergelijke beelden verder te verspreiden en er grapjes over te maken. En Patricia heeft haar gelijk gekregen in de rechtbank, al zegt zij ook dat de straf die de verspreiders kregen niet in verhouding staat tot wat het met haar leven heeft gedaan.

Fred van Leer krijgt gelukkig vooral veel liefde en steun nadat iemand privébeelden van hem lekte en dat doet hem goed. De stylist vertelde op Instagram openhartig en emotioneel over de afgelopen tijd. Hoe hij even is opgenomen om de hulp te krijgen die hij zo nodig had nadat hij heeft geprobeerd zichzelf iets aan te doen. Hoe zijn vrienden en familie om hem heen staan en hem helpen.

Maar Fred was ook boos, niet alleen op de mensen die deze video met seksueel getinte beelden hebben verspreid, maar ook op de manier waarop sommige media gereageerd hebben. Door één medium werd Fred zelfs doodverklaard en andere media vonden het nodig foto's aan te schaffen van hoe Fred door de brandweer uit zijn huis werd getakeld.

Fred wil ons op het hart drukken: hij is sterk, maar niet iedereen die dit overkomt heeft zoveel steun als hij heeft. En hij had graag gezien dat wij allemaal zo lief voor Patricia waren geweest. "Er is een hashtag #TeamFred ontstaan en door wie weet ik niet. Ik had het fantastisch gevonden als er drie jaar geleden ook een hashtag voor Patricia was geweest. Want die heeft het toen ook nodig gehad. En iedereen die dit meemaakt, heeft dit nodig."