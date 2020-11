Miley Cyrus heeft weinig tranen gelaten om de scheiding van haar man Liam Hemsworth en de relatiebreuk met Cody Simpson. De zangeres zegt niet haar emoties te ontkennen, maar huilen niet zo nuttig te vinden.

"Ik heb een heleboel traumatische dingen meegemaakt de afgelopen jaren. De bosbrand die mijn huis in Malibu vernietigde, mijn scheiding en mijn oma die overleed. Ik heb daar niet zoveel over gehuild. Niet omdat ik harteloos ben of gevoelens wil ontkennen, maar omdat ik wist dat huilen niets zou veranderen aan de situatie", aldus Cyrus in gesprek met het Noorse programma Skavlan.

De 27-jarige zangeres zegt te hebben geprobeerd gewoon door te gaan met haar leven. "Ik wilde actief blijven en in controle zijn waar het kon. Anders gaat het voelen alsof je vastzit."

Cyrus heeft het gevoel dat het niet geaccepteerd wordt als vrouwen niet of weinig huilen om dergelijke momenten in hun leven. "Er zit een enorm stigma op een vrouw die gewoon doorgaat met haar leven."

Cyrus en Hemsworth waren nog geen jaar getrouwd toen ze bekendmaakten te gaan scheiden. Haar relatie met Simpson eindigde na tien maanden.