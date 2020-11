Sabrina Parr heeft haar verloving met voormalig basketballer Lamar Odom verbroken, meldt de persoonlijk trainer op Instagram. Deze maand waren de twee een jaar verloofd.

"Jullie weten allemaal dat ik eerlijk en transparant ben. Daarom vertel ik jullie nu dat ik niet langer verloofd ben met Lamar", aldus Parr. "Het was een lastige beslissing voor me, maar het is het beste voor mij en mijn kinderen."

Basketballer Odom, die als ex van Khloe Kardashian te zien was in de populaire serie Keeping Up With the Kardashians, kampt met meerdere verslavingen, waaronder een drugs- en alcoholverslaving. In 2018 zakte de oud-basketballer tijdens een feest in elkaar toen hij te veel had gedronken.

Volgens Parr moet Odom (40) eerst aan zichzelf gaan werken. "Ik hou heel erg veel van hem, maar ik kan hem onmogelijk bijstaan in de hulp die hij zo hard nodig heeft. Ik wens hem veel sterkte en bid voor iedereen die erbij betrokken is."

Het huwelijk van Parr en Odom had op 11 november 2021 moeten plaatsvinden. In september vierden de twee nog een officieel verlovingsfeest.

Het koppel verloofde zich vorig jaar al na een relatie van drie maanden. Eerder was de voormalige basketballer getrouwd met Kardashian. Dat huwelijk strandde na vier jaar nadat hij meerdere keren was vreemdgegaan.