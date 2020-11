Fred van Leer heeft in een openhartige video op Instagram meer verteld over de nasleep van de seksvideo die er van hem uitlekte. De stylist en presentator laat hierin weten woedend te zijn op de media die onjuiste verhalen over hem hebben gepubliceerd.

Vorige week lekten er van Van Leer privébeelden uit waarop seksuele handelingen te zien waren. Kort daarna maakte zijn management bekend dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, waarna er ook media waren die berichtten dat hij zou zijn overleden.

"Ik begin dit filmpje met een zucht", zegt Van Leer. "En dat is omdat ik er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor ben om iets van me te laten horen."

De stylist vertelt dat hij woensdag ontdekte dat er privébeelden van hem waren verspreid. "Dan verdwijnt de wereld onder je voeten. Ik was compleet in paniek." Van Leer kreeg vervolgens veel steun van vrienden.

Hij besloot zich vrijdag op te laten nemen in een kliniek. "Dat was de enige plek in de omgeving waar plaats voor mij was. Mijn vrienden konden op dat moment niet de professionele hulp bieden die ik nodig had." Van Leer verbleef er korter dan een dag en kreeg toen weer gezelschap en hulp van geliefden. Hierbij werd ook besloten om zijn telefoon af te nemen, omdat Van Leer geen negatieve reacties wilde lezen over de gelekte video.

"Zondag ging het mis", vertelt Van Leer, die toen weer alleen thuis was. "Ik had nog een andere telefoon in huis en heb toen stiekem toch gekeken. Zonder in details te treden, heb ik mezelf toen iets aangedaan." De stylist en presentator is vervolgens opgenomen in het ziekenhuis.

'Gevolgen zijn niet te overzien'

De stylist vertelt dat hij voor zijn opname uit zijn huis werd getakeld, waarbij zijn gezicht werd bedekt. Een buurman van hem maakte hier foto's van, waarna het gerucht ontstond dat hij zou zijn overleden.

"Ik woon in een herenhuis, mijn slaapkamer is hoog. Het was koud en winderig en een broeder heeft toen mijn gezicht bedekt", aldus Van Leer. "Ik kon niet met een brancard naar beneden."

"Er zijn mensen van wie ik houd en die hebben gelezen dat ik dood ben. Dat is vreselijk", zegt een emotionele Van Leer. "Als je journalist bent, zorg dan dat wat je opschrijft waar is."

Van Leer is dankbaar voor alle steun die hij van vrienden, familie en instanties heeft gekregen en benadrukt dat niet iedereen zo'n vangnet heeft als hij. De stylist vraagt mensen goed na te denken voor ze privébeelden verspreiden. "Ik begrijp dat je het filmpje krijgt en denkt: jezus, wat heftig. Of dat je moet lachen. Kijk het desnoods, liever niet, maar gooi het daarna van je telefoon af. Stuur het niet door. De gevolgen zijn niet te overzien."

"Er is een hashtag #TeamFred ontstaan en door wie weet ik niet. Ik had het fantastisch gevonden als er drie jaar geleden ook een hashtag voor Patricia was geweest. Want die heeft het toen ook nodig gehad. En iedereen die dit meemaakt, heeft dit nodig."

In gesprek met De Telegraaf laat Van Leer overigens weten geen aangifte te doen tegen de verspreider van de video. "Dan gaat het nog ik weet niet hoelang mijn leven beheersen en dat wil ik onder geen enkele voorwaarde. Ik ben een blij en opgewekt mens en dat wil ik ook zijn en blijven."

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.