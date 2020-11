De Britse televisiekok Paul Hollywood heeft de zakelijke banden met zijn ex-vrouw Alex Hollywood verbroken. Volgens The Sun is Alex Hollywood opgestapt als directeur van Paul Hollywood Limited.

Daarnaast heeft Paul Hollywood, jurylid van The Great British Bake Off (het kookprogramma dat in Nederland onder de titel Heel Holland Bakt wordt gemaakt), een einde gemaakt aan de belangen van zijn ex in het bedrijf AKH Media Publications Ltd.

Het stel ging in 2013 voor het eerst uit elkaar en verbrak hun relatie vier jaar later na een tijdelijke reünie definitief. De scheiding van het stel werd vorig jaar, na een twee decennia omvattend huwelijk, voltooid.

De 54-jarige Hollywood zou volgens The Sun nu samenwonen met zijn vriendin Melissa Spalding, met wie hij sinds vorig jaar december een relatie heeft.