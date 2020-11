Sam Smith heeft de laatste jaren zo veel gereisd en opgetreden, dat gewoon even thuis zijn niet meer tot het leven behoorde. De artiest vertelt in gesprek met The One Show de afgelopen acht jaar niet langer dan drie weken achter elkaar thuis te zijn geweest.

De eerste lockdown in Groot-Brittannië viel Smith dan ook zwaar. "Ik vond het echt heel erg moeilijk. Ik ben bij mijn zus ingetrokken en daar blijf ik de komende vier weken ook. Zij heeft me geholpen om erdoorheen te komen en leuke dingen te doen, maar het is echt een moeilijke tijd."

Smith (28) was in het begin van de eerste golf heel open over mentale gezondheid: de artiest kampte met angstige gedachten en dus viel het zwaar om ineens stil te zitten. "Het voelde ook raar een album uit te brengen in zo'n vreemd jaar. Maar het is ook wel bijzonder, ik heb weer geleerd anders tegen het leven aan te kijken."

Nu er tijd was voor bezinning, is Smith tot de conclusie gekomen in de toekomst in Schotland te willen wonen. "Ik zou daar heel graag leven, met baby's, geiten en schapen. Dat zou toch heerlijk zijn? Misschien neem ik ook nog wel een kameel."