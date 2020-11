Patty Brard en haar man Antoine van de Vijver gingen anders om met hun verdriet over het overlijden van hun hond Lulu in september. Het stel heeft daar nog steeds problemen mee, vertelt de presentatrice in een donderdag verschenen interview met AD.

"Het moeilijke was dat hij en ik in eerste instantie op een andere manier het rouwproces beleven", aldus Brard. "Gelukkig kunnen we er nu wel over praten, al zijn we er nog lang niet."

Volgens Brard kon Van de Vijver niet begrijpen dat ze na het overlijden van Lulu weer snel aan het werk ging. De presentatrice zegt dat ze haar echtgenoot nog nooit zo verdrietig had gezien.

"Ze was de spil van ons gezin. Ik ben sinds de dood van mijn broertje Robert (in 2004, red.) niet meer zo verdrietig geweest. Ik mis haar zo ontzettend, niet te beschrijven. Bibi ook. Het is hartverscheurend om te zien hoe ze op het plekje gaat zitten waar haar zusje op het laatst lag", aldus de presentatrice.

Hond Lulu overleed nadat ze een tijd met haar gezondheid had gekwakkeld. Brard zegt in het interview dat ze veel steun vindt bij Antoinnette Scheulderman, die naast haar biografie een boek over het verlies van een huisdier schreef. "De titel zegt eigenlijk al genoeg: Dan neem je toch gewoon een nieuwe. De houding van mensen die nooit liefde voor dieren hebben gekend. Verschrikkelijk."

Patty Brard besteedde in oktober aandacht aan het overlijden van haar hond Lulu. Ze deelde toen een foto van haar echtgenoot die het dier vasthoudt. (Foto: Instagram/Patty Brard)