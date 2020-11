Een man die betrokken was bij de ontvoering en afpersing van rapper Tekashi 6ix9ine in juli 2018, is woensdag door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar. De ontvoerder werd eerder al schuldig bevonden, meldt TMZ.

Anthony E. was een voormalige vriend van de rapper in de straatbende Nine Trey Bloods. De twee kregen ruzie met elkaar, waarop E. besloot wraak te nemen en zijn voormalige vriend te ontvoeren.

De man kon veroordeeld worden doordat Daniel Hernandez, de echte naam van de 24-jarige rapper, hem aanwees als een van de daders in de rechtbank. E. werd ook voor andere delicten vervolgd.

De ontvoering van Tekashi 6ix9ine werd gefilmd en de beelden daarvan werden getoond tijdens de rechtszaak. Te zien was hoe de rapper in een auto onder bedreiging door een stad werd gereden. Ook werd hij gedwongen geld te betalen. Hernandez' toenmalige vriendin gaf uiteindelijk een zak vol met spullen aan de ontvoerders in ruil voor zijn vrijlating.

Tekashi 6ix9ine kwam door zijn deelname aan de straatbende Nine Trey Bloods zelf ook in aanraking met justitie. Voor verschillende vergrijpen had hij 47 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, maar omdat hij getuigde tegen zijn medebendeleden (waaronder E.) kreeg hij in 2018 uiteindelijk een celstraf van twee jaar.

Doordat hij al enige tijd in voorarrest zat en omdat hij door zijn astma tot een COVID-19-risicogroep hoorde, mocht hij de laatste vier maanden van zijn straf thuis met een enkelband uitzitten. In augustus liep zijn celstraf af.