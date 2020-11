Michael J. Fox heeft in 2018 een riskante operatie moeten ondergaan om een tumor uit zijn rug te laten verwijderen. In een interview met People vertelt de acteur woensdag dat hij opnieuw moest leren lopen.

Fox brengt op 17 november zijn boek No Time Like the Future uit, waarin hij onder meer schrijft over het voorval van twee jaar geleden. De goedaardige tumor in zijn rug begon zo hard te groeien dat hij niet alleen hevige pijnen had, maar ook tegen het risico van verlamming aankeek.

De nasleep van de complexe operatie noemt de acteur "zonder twijfel de donkerste dagen" uit zijn leven. Nadat hij was teruggekeerd naar zijn appartement in New York, brak hij zijn arm bij een val in zijn keuken. "Er knapte iets in me", vertelt de acteur. "Ik leunde tegen de muur van mijn keuken, wachtend op de ambulance, en realiseerde me dat dit mijn absolute dieptepunt was."

'Er was alleen maar spijt en pijn'

Fox, die sinds 1990 met de ziekte van Parkinson leeft, legt uit dat hij geen positieve draai meer aan de situatie wist te geven. "Er was geen zonnige kant. Het was alleen maar verdriet en pijn."

"Parkinson, mijn rug, mijn arm. Het was nog steeds niets vergeleken met de misère die sommige andere mensen moeten doorstaan. Ik dacht: hoe kan ik tegen zulke mensen nog zeggen dat ze iets van de zonnige kant moeten bekijken? Dat dingen weer top gaan worden?"

De 59-jarige acteur vertelt dat hij zijn optimisme terugvond in dankbaarheid. "Optimisme is houdbaar als je dankbaar blijft", vertelt Fox. "Daar volgt weer acceptatie uit. Acceptatie dat zoiets is gebeurd. Dat betekent niet dat je niet kunt veranderen. Dat je het als straf of boete moet zien, maar dat het gewoon is wat het is. Dan kun je zien hoeveel je kunt gedijen in de rest van je leven, zodat je weer verder kunt."