Juan Carlos is voor de tweede keer het middelpunt geworden van een corruptieonderzoek. De 82-jarige voormalige koning van Spanje zou geld hebben witgewassen en belastingen hebben ontdoken.

Er zijn onder meer creditcards in het vizier van de onderzoekers gekomen, waarop grote bedragen staan waarvan de afkomst onduidelijk is. De creditcards worden door Juan Carlos gebruikt.

Juan Carlos staat ook al centraal in een onderzoek naar zijn rol in de vermeend frauduleuze totstandkoming van de aanbesteding van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië.

Mogelijk ontving hij tijdens zijn periode als koning ook tientallen miljoenen euro's aan Saoedisch smeergeld op buitenlandse rekeningen, dat hij vervolgens 'terug smokkelde' naar Spanje.

Dat onderzoek concentreert zich op de tijd voor 2014. In 2008 om precies te zien, toen Juan Carlos dus nog koning was en in die zin onschendbaar. Maar het nieuwe onderzoek zou gaan over illegale activiteiten die zich na de troonswisseling aan zijn zoon Felipe VI hebben afgespeeld, melden internationale media.

Juan Carlos is sinds de start van het eerste onderzoek verhuisd naar Abu Dhabi. Naar eigen zeggen om de druk op zijn zoon te verlagen. Juan Carlos was tussen 1975 en 2014 koning van Spanje.