Rob de Nijs realiseert zich dat het vanwege de ziekte van Parkinson steeds slechter met hem zal gaan. Aan het AD maakt hij woensdag duidelijk dat hij zich daarom ook zorgen maakt om zijn achtjarige zoontje, hoewel de zanger vooral nuchter en nieuwsgierig in het leven blijft staan.

De Nijs merkt op dat zijn achtjarige zoon Julius lief en zorgzaam is geworden sinds zijn gezondheid achteruit begint te gaan. "Ontroerend vind ik dat", vertelt de 77-jarige artiest. "Hij neemt de regie in huis een beetje van me over. Heel schattig, al had ik het liever anders gehad natuurlijk."

De zanger voegt daaraan toe dat Julius de enige is om wie hij zich echt zorgen maakt. "Dan denk ik: oh God, dat joch van acht jaar. Wat vindt hij ervan als zijn vader op een gegeven moment het hoekje om is? Ik denk dat ik nog wel een tijdje heb, maar je weet toch maar nooit."

Over de dood: 'Ik vind het eigenlijk vooral spannend'

De Nijs beaamt dat hij wel eens aan de dood denkt. "Maar als ik ga, maak ik hetzelfde mee als ieder mens ooit zal meemaken. Het enige dat ik hoop is dat het rustig gebeurt. Ik vind het eigenlijk vooral spannend. Hoe voelt dat straks? Het is toch iets dat je niet kent."

Het afscheidsalbum van De Nijs, 'T is mooi geweest, verschijnt komende vrijdag. Daarnaast zijn er plannen voor een laatste optreden in Carré in juni 2021, hoewel daar vanwege de coronacrisis nog geen zekerheid over is. De Nijs houdt zich verder nog weinig bezig met het leven na zijn zangcarrière.

"Ook daarvan denk ik: ik zie het wel", vertelt de artiest. "Er zal wel weer iets komen waarvan ik geniet. En zoals het nu met de waardering voor mijn carrière gaat, geeft dat zoveel voldoening. Als dat zo blijft, kan ik daar nog wel even op teren. Verder blijf ik toch vooral nieuwsgierig. Ik ben meer met het leven bezig dan met de dood."