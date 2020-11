J Balvin heeft zich via sociale media uitgesproken over zijn huidige mentale gezondheid. De Colombiaanse zanger deelt met zijn fans dat het momenteel niet zo goed met hem gaat en hij kampt met angsten en depressieve gevoelens.

"Ik hou er niet van om te spelen dat het goed gaat, of te doen alsof alles perfect is. Ik ben net als ieder ander. Ik ben gevoelig, misschien nog wel meer dan jullie", aldus Balvin in zijn stories op Instagram.

De 35-jarige zanger, die de op drie na meest beluisterde artiest op Spotify is, is in het verleden al vaker open geweest over de mentale problemen waar hij mee kampt. De laatste tijd was hij weer minder actief op sociale media en zijn fans maakten zich zorgen.

"Ik weet dat dit overgaat en dat ik dan weer grapjes met jullie kan maken. Maar ik wil open en eerlijk zijn tegenover jullie."