Famke Louise vertelt woensdag in gesprek met Grazia dat ze tijdens de eerste lockdown een burn-out had. Volgens de zangeres is ze daar mede dankzij haar moeder sterker uitgekomen.

"Ik was mezelf gewoon kwijt, mijn hele image was door iemand anders in elkaar gezet", zegt Famke Louise, die denkt dat dat de vermoedelijke oorzaak van haar burn-out was. De 21-jarige zangeres wist naar eigen zeggen op een gegeven moment niet meer wie ze was en wie ze wilde zijn.

Volgens Famke Louise had ze door de lockdown als gevolg van de coronacrisis opeens meer tijd om na te denken. Daardoor werd ze geconfronteerd met persoonlijke omstandigheden die ze eerder had genegeerd.

Famke Louise dankt haar herstel naar eigen zeggen aan haar moeder. "Ik nam haar mening nooit heel serieus, maar dat ben ik de laatste tijd wel gaan doen, en daar ben ik heel blij om. Ze ziet altijd het goede in mij en blijft positief denken."