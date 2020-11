Dan Karaty heeft voor het eerst uitleg gegeven over zijn afwezigheid in de media voor een lange tijd. In een interview met Privé, gepubliceerd door De Telegraaf, onthult de choreograaf dat hij tijdelijk blind is geweest en zijn linkeroog riskeerde te verliezen.

Karaty is momenteel aan de betere hand, maar is "door een nachtmerrie gegaan", vertelt hij. "Een paar maanden geleden voelde ik mij een paar dagen achter elkaar niet zo goed en ergerde ik me aan kleine dingetjes. Mijn linkeroog straalde ineens vreselijk veel pijn uit. Het was zo heftig, dat ik er haast aan onderdoor ging. Het breekpunt kwam toen ik op een ochtend helemaal niets meer kon zien door dat oog. Het was compleet donker, ik werd blind wakker!"

De RTL-ster werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij te horen kreeg dat zijn linkeroog wellicht verwijderd moest worden. "Het engste moment uit mijn leven", aldus de Canadees.

Inmiddels gaat het een stuk beter met hem en werkt hij aan het terugkrijgen van zicht. "De doktoren, die fantastisch werk hebben verricht, zijn er vrij zeker van dat ik mijn oog niet zal verliezen. Maar zien kan ik er nog niet mee. We zijn nu de weg ingeslagen om ook mijn zicht weer terug te krijgen." De 44-jarige Karaty loopt daarom altijd met een zonnebril op.

Karaty is Nederland bekend als jurylid in Holland's Got Talent. In het laatste seizoen werd zijn rol overgenomen door Ali B.