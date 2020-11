Shanice van de Sanden zou heel graag een eigen kapperszaak willen hebben. De voetbalster wil een zaak openen zodra haar sportcarrière voorbij is, vertelt ze in gesprek met LINDA.meiden.

"Ik droomde van een eigen kapperszaak en dat doe ik nog steeds", zegt de 28-jarige aanvaller. "Zodra ik stop met voetballen, voorlopig dus niet, maar zeker ooit, ga ik een eigen zaak openen en een kledinglijn beginnen."

Van de Sanden "heeft iets met kapsels". "Voor het WK had ik mijn korte koppie in een luipaardpatroon laten verven, voor de Champions League-wedstrijd met Lyon tegen Bayern München, liet ik er het Nike-logo in scheren."

In tegenstelling tot haar ambities om kapper te worden, volgde haar interesse voor voetbal pas later. "Ik ben nooit het meisje geweest dat niet kon stilzitten, en alles van voetbal wilde weten, nooit heb ik met de jongens op straat een potje gespeeld. Ik was twaalf toen ik begon en werd pas goed nadat ik merkte hoe gezellig voetballen met zijn allen was."

De 28-jarige aanvaller speelde tot nu toe tachtig interlands voor de Oranjevrouwen, waarmee ze in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar later zilver pakte op het WK. Van de Sanden kwam uit voor de Europese topclubs Liverpool, Olympique Lyon en verdedigt nu de kleuren van VfL Wolfsburg. Met de Franse club won ze driemaal de Champions League.