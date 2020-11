Caroline van Eeden heeft zichzelf de afgelopen tijd goed leren kennen: tijdens haar deelname aan het SBS-programma Alle hens aan dek kwam ze tot de conclusie dat ze meer voor zichzelf wil kiezen en zich vooral weinig wil aantrekken van negativiteit.

De realityster, die kijkers kennen van de eerste seizoenen van Chateau Meiland, vertelt in gesprek met NU.nl dat ze tijdens het bevaren van de Noordelijke Oceaanroute met een zeilboot erg geconfronteerd werd met zichzelf.

"Dan zat ik op de voorkant van de boot en keek ik uit over dat oneindige water. Je hebt geen invloed van anderen die je, hoe goed bedoeld ook, adviseren, of zich met je bemoeien. Je verwerkt dingen, je hele leven passeert de revue. En zo kwam ik tot de conclusie dat ik meer voor mezelf wil kiezen en minder voor anderen, wat ik altijd deed", aldus Van Eeden.

"Fysiek was het ook pittig hoor. Je slaapt toch weinig, zeker als je zoals ik normaal al moeite hebt. Dan moest ik overdag slapen omdat ik nachtdienst had, maar ik zat liever om me heen te kijken. Dan slaat de vermoeidheid weleens toe, ja. Wat ook wel weer voor hilarische momenten zorgde: als je zo moe bent, kun je om dingen veel sneller lachen, bijvoorbeeld als je totaal heen en weer wordt geslingerd als de boot gepakt wordt door een golf."

'Veroordeel mensen niet direct'

Samen met Victor Reinier, Marco Kroon, Imanuelle Grives en Rintje Ritsma zat Van Eeden drie weken op de boot, waarop ze alles samen met het ervaren team van vijfvoudig wereldkampioen zeilen Hans Bouscholte beleefden. Van Eeden kende van tevoren niemand, maar had uiteraard de verhalen uit de media over haar medekandidaten meegekregen.

"Dat heb ik ook geleerd: veroordeel mensen niet direct. Iedereen heeft zijn mening klaar en dat is menselijk, maar nu heb ik echt gemerkt hoe erg mensen je kunnen verrassen. Marco Kroon is een van mijn beste vrienden geworden na deze reis, het is zo'n lieve, betrokken man", aldus Van Eeden over de met een Willems-Orde onderscheiden militair die in 2007 in opspraak kwam nadat hij vertelde in Afghanistan een man te hebben gedood die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld had. In 2019 werd hij veroordeeld voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent.

Meningen over Van Eeden

Ook over Van Eeden is de laatste jaren veel geschreven: nadat ze Chateau Meiland verliet, werd er door roddelbladen gespeculeerd over de reden, en nadat Martien Meiland in zijn biografie over een ruzie tussen Van Eeden en zijn dochter schreef, werd er gesproken van 'kijkersbedrog' in het programma. Van Eeden wil niet ingaan op die verhalen.

"Oordeel maar over mij, vertel je verhaal. Maar ik weet hoe ik het heb meegemaakt en hoe ik me erbij voel. En wat ik zeker weet: we zijn allemaal eerlijk geweest, in Alle hens aan dek zit geen leugen. Er wordt geen kijkersbedrog gepleegd: what you see is what you get. En zo is het met mij ook. Ik ben eerlijk, en als je dat niet leuk vindt, dan is dat ook prima."

Alle hens aan dek is vanaf maandag 9 november om 20.30 uur te zien bij SBS6.