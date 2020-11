Arie Boomsma deelt ook nadat zijn dochter herkend werd foto's van zijn drie kinderen op sociale media, hoewel niet meer van hun gezichten. De presentator vindt dat zijn sociale media een weerspiegeling moet zijn van zijn leven, vertelt hij maandag op Instagram.

"Ik deel waar ik enthousiast over ben. Daar horen de kinderen bij", aldus Boomsma. "Ik vind het ook leuk en bijzonder dat mensen zo meeleven, dus zal de momenten met kinderen blijven plaatsen. Maar zonder hun gezichtjes in beeld."

Naar eigen zeggen ondervond Boomsma rond het herkenbaar in beeld brengen van zijn kinderen "een keerpunt toen mijn dochter Bobby een paar keer op straat herkend werd". Volgens de presentator mogen zijn kinderen later zelf bepalen of ze zichtbaar willen zijn. "Ik wil die beslissing niet nemen voor mijn kinderen."

Boomsma's uitleg over waarom hij en zijn vrouw Romy hun kinderen niet meer herkenbaar in beeld brengen komt nadat zij daar maandag via Instagram op inging. "Ik denk dat als het gaat om social media en foto's van kinderen delen die nog geen inspraak hebben belangrijk is om goed na te denken als ouders zijnde", aldus Romy Boomsma.

"Het blijft een keuze die je als ouders voor je kinderen maakt en voor wie doe ik dat dan? Voor volgers, vaak veelal vreemden aangezien mijn profiel openbaar staat? Likes? Mijzelf?"

Arie Boomsma legt uit waarom hij zijn kinderen niet meer herkenbaar in beeld brengt op sociale media. (Foto: Instagram/Arie Boomsma)