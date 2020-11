De gasten op het verjaardagsfeest van Kendall Jenner hielden zich niet aan de geldende coronamaatregelen in Californië. Jenners moeder Kris verdedigt dit maandag tijdens het radioprogramma Andy Cohen Live door te wijzen op het testbeleid tijdens het feest in Hollywood.

Volgens Kris Jenner was iedereen van tevoren getest op het coronavirus en mochten gasten pas naar binnen wanneer na een halfuur wachten bleek dat ze niet besmet waren.

"We nemen het virus zeer serieus en wilden er dus 100 procent zeker van zijn dat iedereen oké was", aldus Jenner. "Daarbij waren alle gasten een paar dagen voor het feestje ook al eens getest, dus veiliger dan dit kon het niet."

"Dat mensen kritiek hebben op wat wij doen kan ik niet controleren. Wat ik als moeder wèl kan controleren, is hoe wij met dergelijke situaties omgaan. Nou, zo dus."

'Kardashians wekelijks getest op corona'

Volgens Jenner worden de leden van de Kardashian-familie elke week getest op het coronavirus. "Wij werken in de televisiewereld, waarbij je dagelijks te maken hebt met een groep mensen waarmee je werkt", licht de moeder van onder meer Kim Kardashian toe.

"Om elkaar te beschermen tijdens de opnamedagen moet iedereen steeds opnieuw getest worden. En dat is alleen maar goed."

Kendall Jenner vroeg gasten om sociale mediastilte

Jenners dochter Kendall vroeg gasten, onder wie Justin Bieber, Doja Cat en Jaden Smith, niets van het feest voor haar 25e verjaardag op sociale media te plaatsen. In Californië geldt de regel dat er niet meer dan twee huishoudens bij elkaar mogen komen en alle ontmoetingen buiten moeten plaatsvinden, met een onderlinge afstand van 1,8 meter.

Het feest zorgt online voor veel woede. Een week eerder vierde oudere zus Kim Kardashian ook al haar verjaardag, waarbij ze tientallen vrienden en familieleden naar een privé-eiland vloog en niemand afstand hoefde te houden of een masker op hoefde.

De familie ontvangt door beide feestjes boze berichten van met name Amerikanen die zich ernstig zorgen maken over de schending van de regels. In de Verenigde Staten hebben meer dan 9 miljoen mensen het coronavirus opgelopen. Ruim 230.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.