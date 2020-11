Manon Meijers heeft haar partner Guus Meeuwis moeten leren niet alle irritaties van hun relatie op te kroppen. Dat vertelt de 42-jarige styliste maandag aan Nouveau.

"Wat we echt hebben moeten leren, is dingen uitpraten", aldus Meijers. "Bij mij thuis hadden we vroeger aan tafel altijd toffe discussies en alles werd tot op de bodem uitgepraat. Dat wilde ik dus ook met Guus als er even iets niet helemaal lekker zat. Want hoezo zou je dat onder het tapijt vegen? Maar Guus maakte dan ontwijkende manoeuvres, liep soms letterlijk weg."

Meeuwis zegt dat hij die trekjes dankzij Meijers heeft afgeleerd. "Vroeger hoopte ik dat het daardoor zou overwaaien, maar nu weet ik dat je zo'n gesprek gewoon moet aangaan", vertelt de zanger, die sinds 2016 een relatie heeft met Meijers.

"Dus knetteren we nu af en toe flink", vervolgt Meijers. "Ik vind dat alleen maar gezond. Het doet ook niets af aan onze liefde." Meeuwis: "Nee, want die is onvoorwaardelijk."

Meeuwis en Meijers zouden afgelopen zomer in het huwelijksbootje treden, maar vanwege de coronacrisis zijn de trouwplannen met een jaar uitgesteld. Meeuwis heeft uit een eerdere relatie met zijn ex-vrouw Valérie Gregoire vier kinderen.