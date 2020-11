Cardi B wil toch getrouwd blijven met Offset. Eerder gingen er al geruchten dat een scheiding van de baan zou zijn en volgens TMZ heeft de artiest inmiddels een verzoek ingediend om er definitief een streep door te zetten.

Een rechter moet het verzoek nog wel goedkeuren voordat de scheiding officieel van de baan is. Cardi B zou wel het recht willen behouden om de echtscheiding op een eventueel later moment alsnog in gang te zetten.

Cardi B vroeg half september een scheiding aan en schreef in de aanvraag dat er geen enkele kans was dat de twee het nog goed zouden maken.

Een aantal weken later zijn er echter geruchten ontstaan die werden veroorzaakt door berichtjes die de twee onder elkaars Instagram-foto's hadden geplaatst. Ook was op beelden te zien dat de artiesten samen haar 28e verjaardag hebben gevierd en dat ze met elkaar zoenden. Cardi B ontving hierop veel kritiek en besloot haar Twitter-account te verwijderen.

Het stel trouwde in september 2017. In december 2019 schreef Cardi B op Instagram dat het niet meer werkte met de vader van haar kind. Offset zou haar hebben bedrogen.