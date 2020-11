Johnny Depp legt zich niet neer bij het vonnis van de rechter in de smaadzaak tegen de Engelse tabloid The Sun. De acteur gaat in hoger beroep, zo kondigt zijn advocatenteam maandag aan.

De rechter bepaalde maandag dat er onvoldoende bewijs voor laster is tegen The Sun, dat Depp in een opiniestuk een 'wife beater' ('vrouwmepper') had genoemd. De auteur gebruikte die woorden omdat Depp zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben mishandeld. De acteur ontkent dit.

"Deze beslissing is even pervers als verbijsterend", aldus een advocaat van Depp. "Het meest zorgwekkende is dat de rechter vertrouwt op de getuigenis van Amber Heard en niets ziet in het tegenbewijs van politieagenten, artsen, haar eigen voormalige assistent en andere getuigen die de beschuldigingen volledig ontkrachten."

Het betreffende artikel in The Sun werd door redacteur Dan Wootton geschreven nadat J.K. Rowling zich lovend uitsprak over de casting van Depp in de verfilming van haar boek Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Wootton schreef in zijn stuk niet te begrijpen dat Depp deze kans nog krijgt, na wat hij zou hebben gedaan. De acteur klaagde de tabloid daarop aan voor smaad en verlangde 200.000 pond (220.000 euro) en een nader te bepalen schadevergoeding.