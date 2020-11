Beyoncé Knowles is naast zangeres en actrice ook moeder en echtgenote. In gesprek met de Britse Vogue vertelt ze dat het moederschap haar ertoe aanzette ruim 80.000 bijen te gaan houden.

"Mijn dochters, Blue Ivy en Rumi, hebben allebei flinke last van allergiën en honing heeft een helende werking. Daarom heb ik twee bijenkasten in de tuin staan. Gevuld met zo'n 80.000 bijen die honderden potten honing per jaar produceren", aldus de zangeres tegenover het blad.

Als moeder is ze nog bewuster geworden van haar impact op de wereld en Knowles zet zich ervoor in haar kinderen een zo'n fijn mogelijk leven te bieden. Door de coronacrisis en de tijd die ze met haar dochters en zoon doorbrengt, heeft de zangeres naar eigen zeggen geleerd beter te luisteren.

"Blue (de oudste dochter van de zangeres, red.) is heel slim en heeft door dat er dingen heel anders zijn. Als ouder van een achtjarige dochter wil ik haar wereld zo positief en veilig mogelijk houden. Ik onderschat de gevoelens van haar en haar zusje en broertje nooit en vraag regelmatig waar zij mee bezig zijn. Ik geloof dat de beste manier om je kinderen dingen te leren is om een goed voorbeeld voor ze te zijn."