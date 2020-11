Johnny Depp heeft de rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun verloren. Dat laat de jurist van de krant maandag op Twitter weten. De acteur verweet de krant laster, nadat deze hem 'wife beater' had genoemd.

De rechter oordeelt dat de krant de woorden mocht toeschrijven aan de acteur. Depp zou "de noodzakelijke elementen in zijn zaak rond vermeende laster hebben bewezen", maar News Group Newspapers (de uitgever van de tabloid) zou volgens de rechter "geen onwaarheden hebben verspreid".

Een woordvoerder van The Sun dankt Depps ex-vrouw Amber Heard voor haar bijdrage aan de zaak. "Een slachtoffer van huiselijke geweld moet nooit het zwijgen worden opgelegd."

In 2018 plaatste de krant een opiniestuk waarin Depp een 'wife beater' ('vrouwmepper') wordt genoemd, omdat hij zijn ex-vrouw Heard herhaaldelijk zou hebben mishandeld. De acteur heeft dit ontkend.

Het betreffende artikel werd door redacteur Dan Wootton geschreven naar aanleiding van uitspraken van J.K. Rowling, die zich lovend uitsprak over de casting van Depp in de verfilming van haar boek Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Wootton schreef in zijn stuk niet te begrijpen dat Depp deze kans nog krijgt, na wat hij zou hebben gedaan. De acteur klaagde de tabloid op zijn beurt aan voor smaad en verlangde 200.000 pond (220.000 euro) en een nader te bepalen schadevergoeding.

Depp verwikkeld in andere zaak met Heard

Depp en Heard gingen in 2017 na een juridische strijd definitief uit elkaar. Na het treffen van een schikking betaalde Depp 7 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen euro) aan zijn ex.

Heard trad ook op als getuige in de zaak, waarvan de hoorzittingen in juli plaatsvonden. "Het is ontzettend pijnlijk geweest om mijn relatiebreuk te herbeleven, om mijn intenties en waarheid in twijfel getrokken te zien worden en om de meest traumatische details uit mijn leven met Johnny gedeeld te zien worden", zei de actrice hierover.

Depp heeft nog een andere zaak lopen tegen zijn ex. Hij klaagt Heard voor 50 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) vanwege een column die zij schreef over huiselijk geweld. Ook in dit artikel wordt de acteur ervan beschuldigd zijn ex te hebben mishandeld.