Kendall Jenner heeft zo'n honderd mensen uitgenodigd om haar verjaardag met haar te vieren tijdens Halloween. De realityster en haar vrienden en familie hielden daarbij geen rekening met de coronamaatregelen in Californië, wat haar op forse kritiek komt te staan.

Jenner vroeg gasten, onder wie Justin Bieber, Doja Cat en Jaden Smith, niets van het feestje op sociale media te plaatsen. Vermoedelijk is dat omdat in Californië de regel geldt dat er niet meer dan twee huishoudens bij elkaar mogen komen en alle ontmoetingen buiten moeten plaatsvinden, met een onderlinge afstand van 1,8 meter.

Op foto's die toch geplaatst zijn door aanwezigen is onder andere te zien hoe Bieber, Smith en nog een derde persoon dicht op elkaar staan tijdens een gesprek. Op videobeelden is te zien hoe Jenner de kaarsjes op haar taart uitblaast en een ober, die als enige wel een mondmasker draagt, probeert afstand te houden.

Het feestje zorgt online voor veel woede. Een week eerder vierde oudere zus Kim Kardashian ook al haar verjaardag, waarbij ze tientallen vrienden en familieleden naar een privé-eiland vloog en niemand afstand hoefde te houden of een masker op hoefde.

De familie ontvangt door beide feestjes boze berichten van met name Amerikanen die zich ernstig zorgen maken over de schending van de regels. In de Verenigde Staten hebben meer dan 9 miljoen mensen het coronavirus gehad. Ruim 230.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.