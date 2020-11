Prins William hield in april zijn besmetting met het coronavirus verborgen, melden verschillende Britse media zondag na berichtgeving door The Sun. De Britse prins deed dit om de inwoners van het Verenigd Koninkrijk niet met paniek op te zadelen over de coronapandemie.

De 38-jarige prins zou in april besmet zijn geraakt met het virus en als gevolg moeite hebben gehad met ademhalen. Woordvoerders van prins William hebben niet officieel gereageerd op de berichtgeving.

Volgens The Sun zou de prins zijn behandeld door artsen van de Britse koninklijke familie. De tweede in lijn van troonopvolging zou zijn blijven doorwerken. Ook zou hij in zelfisolatie zijn gegaan Anmer Hall, waar de Britse koninklijke familie een huis bezit.

Prins Charles, de vader van prins William, testte in maart positief op het coronavirus en ervoer milde symptomen. Een kleine week nadat zijn diagnose bekend werd, hoefde 71-jarige eerste in de lijn van de Britse troonopvolging niet meer in thuisisolatie.

De Britse premier Boris Johnson werd eveneens in maart opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. De 56-jarige regeringsleider zei in april dat hij zijn leven dankt aan de mensen die hem verzorgden nadat hij het virus opliep.

