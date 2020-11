Sylvie Meis heeft voor zichzelf een manier gevonden om goed om te gaan met kritiek. Haatreacties gebruikt ze dan ook als een extra motivatie om haar doelen te bereiken, vertelt de actrice in de podcast Die Alexander Nebe Show.

Meis heeft al een tijdje geen grote televisieklus meer gehad - iets wat ze wel graag weer zou willen, geeft ze toe - maar is nog altijd zeer actief op sociale media. Haar berichten worden niet altijd door iedereen gewaardeerd, maar daar heeft ze vrede mee.

"Ik weet wel - en dat doet mij ook zeer goed - dat er, naast mensen die denken 'oh my god, daar is ze weer', er ook veel mensen zijn die van mij houden en mij graag zien. Daarom houd ik mij ook sterk. Ik geloof zeker dat ik, net als iedereen, in tijden van social media - waarin iedereen een soort van quasi-celebrity is - nou eenmaal de keerzijde daarvan moet ondervinden."

Negatieve reacties zijn voor de 42-jarige presentatrice vaak juist een extra stimulans. "We weten allemaal: die haters zijn er, maar die zijn juist motivatoren voor mij."

In de loop der jaren heeft Meis voor zichzelf een goede manier ontwikkeld om om te gaan met kritiek. "Ik heb voor mijzelf de beslissing genomen dat ik normale kritiek altijd als iets goeds beschouw. Dat hoort erbij en is iets waarmee je jezelf kunt verbeteren, omdat ik daar ook van leer. Alleen alles wat superbeledigend is of echt gemeen, dat negeer ik of ik blokkeer die persoon. Zij hebben ook niets te zoeken op mijn profiel."