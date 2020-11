Phil Collins lijkt een gedeeltelijke schikking te hebben bereikt met zijn ex-vrouw Orianne Cevey in de strijd om haar en haar nieuwe echtgenoot Thomas Bates uit zijn landhuis in de Amerikaanse staat Florida te krijgen. Dat meldt het tijdschrift People op basis van een gesprek met de advocaat van Collins.

De advocaat van Collins, Jeffery Fisher, heeft aan het tijdschrift laten weten dat Cevey en Bates hebben toegezegd het huis in januari te verlaten. Ze zijn ook overeengekomen dat de makelaar van Collins het huis voor die tijd mag proberen te verkopen. ​​

Cevey's eis om 50 procent van het verkoopbedrag van het huis te krijgen, wordt juridisch verder uitgevochten. "We twijfelen er niet aan dat ook die kwestie snel en definitief zal eindigen als de rechter de echte feiten hoort over wat er is gebeurd", aldus Fisher. Het huis zou ongeveer 33 miljoen dollar (zo'n 28 miljoen euro) waard zijn.

Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat Collins en zijn ex-vrouw deze zomer voor de tweede keer uit elkaar zijn gegaan. Het nieuws kwam naar buiten nadat Cevey in augustus in Las Vegas met Bates was getrouwd. Tegen Collins had Cevey meegedeeld dat ze op 'zakenreis' was.

Collins en Cevey ontmoetten elkaar voor het eerst toen Cevey als vertaler voor Collins werkte tijdens zijn tournee door Zwitserland in 1994. Ze trouwden in 1999 en kregen samen twee zoons: Nicholas en Matthew. In 2008 scheidden ze van elkaar, wat Collins destijds 42 miljoen Britse pond kostte.

Nadat Cevey in 2016 was gescheiden van haar tweede echtgenoot, pakten zij en Collins de draad weer op.